Барселона - Боруссия Д: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
В среду, 27 ноября, каталонская Барселона примет дортмундскую Боруссию в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу.
Онлайн трансляция матча Барселона - Боруссия Д будет доступна в этой новости 27 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.
Барселона на данный момент возглавляют турнирную таблицу группы F, имея 8 очков после 4 туров. “Шмели“ находятся на второй позиции, проигрывая каталонцам всего лишь 1 балл.
В своей истории команды встречались трижды - два раза Барселона праздновала победу (в 1998 году), а одна встреча, которая состоялась в рамках текущего розыгрыша ЛЧ, завершилась вничью (0:0). В предстоящем противостоянии букмекеры отдают преимущество хозяевам поля.
Последние игры Барселоны:
23.11.19. Леганес - Барселона - 1:2 (Ла Лига)
13.11.19. Картахена - Барселона - 0:2 (товарищеский матч)
09.11.19. Барселона - Сельта - 4:1 (Ла Лига)
05.11.19. Барселона - Славия - 0:0 (групповой этап ЛЧ)
02.11.19. Леванте - Барселона - 3:1 (Ла Лига)
Последние игры Боруссии Д:
22.11.19. Боруссия Д - Падерборн 07 - 3:3 (Бундеслига)
09.11.19. Бавария - Боруссия Д - 4:0 (Бундеслига)
05.11.19. Боруссия Д - Интер - 3:2 (групповой этап ЛЧ)
02.11.19. Боруссия Д - Вольфсбург - 3:0 (Бундеслига)
30.10.19. Боруссия Д - Боруссия М - 2:1 (Кубок Германии)
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