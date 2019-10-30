Барселона - Боруссия Д: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Барселона примет дортмундскую Боруссию в матче группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

В среду, 27 ноября, каталонская Барселона примет дортмундскую Боруссию в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

Онлайн трансляция матча Барселона - Боруссия Д будет доступна в этой новости 27 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Барселона на данный момент возглавляют турнирную таблицу группы F, имея 8 очков после 4 туров. “Шмели“ находятся на второй позиции, проигрывая каталонцам всего лишь 1 балл.

В своей истории команды встречались трижды - два раза Барселона праздновала победу (в 1998 году), а одна встреча, которая состоялась в рамках текущего розыгрыша ЛЧ, завершилась вничью (0:0). В предстоящем противостоянии букмекеры отдают преимущество хозяевам поля.

Последние игры Барселоны:

23.11.19. Леганес - Барселона - 1:2 (Ла Лига)

13.11.19. Картахена - Барселона - 0:2 (товарищеский матч)

09.11.19. Барселона - Сельта - 4:1 (Ла Лига)

05.11.19. Барселона - Славия - 0:0 (групповой этап ЛЧ)

02.11.19. Леванте - Барселона - 3:1 (Ла Лига)

Последние игры Боруссии Д:

22.11.19. Боруссия Д - Падерборн 07 - 3:3 (Бундеслига)

09.11.19. Бавария - Боруссия Д - 4:0 (Бундеслига)

05.11.19. Боруссия Д - Интер - 3:2 (групповой этап ЛЧ)

02.11.19. Боруссия Д - Вольфсбург - 3:0 (Бундеслига)

30.10.19. Боруссия Д - Боруссия М - 2:1 (Кубок Германии)