Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ювентус - Атлетико: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Ювентус примет Атлетико в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.
Ювентус - Атлетико: прогноз и ставки букмекеров
Ювентус - Атлетико: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

Во вторник, 26 ноября, Ювентус примет Атлетико в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Турине на стадионе Альянц Стадиум.

В рамках текущего розыгрыша Лиги чемпионов команды уже встречались в первом туре группового этапа. Тогда матч завершился вничью - 2:2. В предстоящем противостоянии букмекеры отдают преимущество хозяевам поля.

Так, в компании Parimatch, принимают ставки на победу подопечных Сарри с коэффициентом 2.10, в то время как триумф мадридского клуба оценили в 3.95. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.10.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые оценили победу туринцев в 2.10. На победу подопечных Симеоне можно поставить с коэффициентом 3.80, а на ничью - 3.10.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Ювентуса - 2.10, победа Атлетико - 3.60, ничья - 3.20.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Ювентус - Атлетико, которая начнется 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Ювентус, Атлетико, Атлетико Мадрид, букмекеры, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол, Лига Чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь