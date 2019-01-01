Ювентус - Атлетико: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Ювентус примет Атлетико в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

Во вторник, 26 ноября, Ювентус примет Атлетико в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Турине на стадионе Альянц Стадиум.

В рамках текущего розыгрыша Лиги чемпионов команды уже встречались в первом туре группового этапа. Тогда матч завершился вничью - 2:2. В предстоящем противостоянии букмекеры отдают преимущество хозяевам поля.

Так, в компании Parimatch, принимают ставки на победу подопечных Сарри с коэффициентом 2.10, в то время как триумф мадридского клуба оценили в 3.95. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.10.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые оценили победу туринцев в 2.10. На победу подопечных Симеоне можно поставить с коэффициентом 3.80, а на ничью - 3.10.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Ювентуса - 2.10, победа Атлетико - 3.60, ничья - 3.20.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Ювентус - Атлетико, которая начнется 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.