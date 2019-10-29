Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ювентус - Атлетико: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Ювентус примет Атлетико в матче группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.
Ювентус - Атлетико: онлайн трансляция матча
Ювентус - Атлетико: онлайн трансляция матча

Во вторник, 26 ноября, Ювентус примет Атлетико в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Турине на стадионе Альянц Стадиум.

Онлайн трансляция матча Ювентус - Атлетико будет доступна в этой новости 26 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Ювентус на данный момент уверенно возглавляют турнирную таблицу группы D, имея 10 очков после 4 туров. “Матрасники“ находятся на второй строчке с 7-ю баллами в активе.

В своей истории команды встречались уже 5 раз, в которых одна встреча завершилась победой туринцев, а в двух играх триумф был за мадридским клубом. Еще 2 поединка были сыграны вничью.

В рамках текущего розыгрыша Лиги чемпионов команды уже встречались в первом туре группового этапа. Тогда матч завершился вничью - 2:2. В предстоящем противостоянии букмекеры отдают преимущество хозяевам поля.

Последние игры Ювентуса:

23.11.19. Аталанта - Ювентус - (Серия А)
10.11.19. Ювентус - Милан - 1:0 (Серия А)
06.11.19. Локомотив - Ювентус - 1:2 (групповой этап ЛЧ)
02.11.19. Торино - Ювентус - 0:1 (Серия А)
30.10.19. Ювентус - Дженоа - 2:1 (Серия А)

Последние игры Атлетико:

23.11.19. Гранада - Атлетико - (Ла Лига)
10.11.19. Атлетико - Эспаньол - 3:1 (Ла Лига)
06.11.19. Байер - Атлетико - 2:1 (групповой этап ЛЧ)
02.11.19. Севилья - Атлетико - 1:1 (Ла Лига)
29.10.19. Алавес - Атлетико - 1:1 (Ла Лига)

Поделись:
Теги: Ювентус, Атлетико, Атлетико Мадрид, Лига Чемпионов, онлайн трансляция
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь