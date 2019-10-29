Ювентус - Атлетико: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Во вторник, 26 ноября, Ювентус примет Атлетико в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Турине на стадионе Альянц Стадиум.
Онлайн трансляция матча Ювентус - Атлетико будет доступна в этой новости 26 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.
Ювентус на данный момент уверенно возглавляют турнирную таблицу группы D, имея 10 очков после 4 туров. “Матрасники“ находятся на второй строчке с 7-ю баллами в активе.
В своей истории команды встречались уже 5 раз, в которых одна встреча завершилась победой туринцев, а в двух играх триумф был за мадридским клубом. Еще 2 поединка были сыграны вничью.
В рамках текущего розыгрыша Лиги чемпионов команды уже встречались в первом туре группового этапа. Тогда матч завершился вничью - 2:2. В предстоящем противостоянии букмекеры отдают преимущество хозяевам поля.
Последние игры Ювентуса:
23.11.19. Аталанта - Ювентус - (Серия А)
10.11.19. Ювентус - Милан - 1:0 (Серия А)
06.11.19. Локомотив - Ювентус - 1:2 (групповой этап ЛЧ)
02.11.19. Торино - Ювентус - 0:1 (Серия А)
30.10.19. Ювентус - Дженоа - 2:1 (Серия А)
Последние игры Атлетико:
23.11.19. Гранада - Атлетико - (Ла Лига)
10.11.19. Атлетико - Эспаньол - 3:1 (Ла Лига)
06.11.19. Байер - Атлетико - 2:1 (групповой этап ЛЧ)
02.11.19. Севилья - Атлетико - 1:1 (Ла Лига)
29.10.19. Алавес - Атлетико - 1:1 (Ла Лига)
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