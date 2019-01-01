Реал - ПСЖ: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Реал примет ПСЖ в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

Во вторник, 26 ноября, Реал примет ПСЖ в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

В рамках текущего розыгрыша Лиги чемпионов команды уже встречались в первом туре группового этапа. Тогда ПСЖ на своем поле крупно обыграл Реал (3:0). В предстоящем противостоянии букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля.

Так, в компании Parimatch, принимают ставки на победу подопечных Зидана с коэффициентом 2.31, в то время как триумф парижан оценили в 2.90. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.60.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые оценили победу “сливочных“ в 2.30. На победу подопечных Тухеля можно поставить с коэффициентом 2.90, а на ничью - 3.60.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Реала - 2.30, победа ПСЖ - 2.80, ничья - 3.70.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Реал - ПСЖ, которая начнется 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.