Реал - ПСЖ: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Реал примет ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

Во вторник, 26 ноября, Реал примет ПСЖ в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Онлайн трансляция матча Реал - ПСЖ будет доступна в этой новости 26 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Парижане на данный момент уверенно возглавляют турнирную таблицу группы А, имея 12 очков после 4 туров. “Сливочные“ находятся на второй строчке с 7-ю баллами в активе.

В своей истории команды встречались уже 9 раз, в которых 4 встречи завершились победой Реала, 3 - триумфом ПСЖ, и в двух играх была зафиксирована ничья. В рамках текущего розыгрыша Лиги чемпионов команды уже встречались в первом туре группового этапа. Тогда ПСЖ на своем поле крупно обыграл Реал (3:0).

В предстоящем противостоянии букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля.

Последние встречи Реала:

23.11.19. Реал - Реал Сосьедад - (Ла Лига)

09.11.19. Эйбар - Реал - 0:4 (Ла Лига)

06.11.19. Реал - Галатасарай - 6:0 (групповой этап ЛЧ)

02.11.19. Реал - Реал Бетис - 0:0 (Ла Лига)

30.10.19. Реал - Леганес - 5:0 (Ла Лига)

Последние встречи ПСЖ:

22.11.19. ПСЖ - Лилль - (Лига 1)

09.11.19. Брест - ПСЖ - 1:2 (Лига 1)

06.11.19. ПСЖ - Брюгге - 1:0 (групповой этап ЛЧ)

01.11.19. Дижон - ПСЖ - 2:1 (Лига 1)

27.10.19. ПСЖ - Марсель - 4:0 (Лига 1)