Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Сити - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Манчестер Сити примет Шахтер в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.
Манчестер Сити - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров
Манчестер Сити - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 26 ноября, Манчестер Сити примет донецкий Шахтер в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Манчестере на стадионе Этихад.

В рамках текущего розыгрыша Лиги чемпионов команды уже встречались в первом туре. Тогда Манчестер Сити на выезде обыграл Шахтер со счетом 3:0. В предстоящем противостоянии букмекеры также не сомневаются в уверенной победе “горожан“.

Так, в компании Parimatch, принимают ставки на победу подопечных Гвардиолы с коэффициентом 1.18, в то время как триумф “оранжево-черных“ оценили в 14.50. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 7.40.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые оценили победу “горожан“ в 1.17. На победу подопечных Каштру можно поставить с коэффициентом 17.00, а на ничью - 7.00.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Манчестер Сити - 1.16, победа Шахтера - 15.00, ничья - 7.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Шахтер, которая начнется 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Манчестер Сити, Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Чемпионов, букмекеры, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, ставки на спорт, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь