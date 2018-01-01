Манчестер Сити - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Манчестер Сити примет Шахтер в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

Во вторник, 26 ноября, Манчестер Сити примет донецкий Шахтер в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Манчестере на стадионе Этихад.

В рамках текущего розыгрыша Лиги чемпионов команды уже встречались в первом туре. Тогда Манчестер Сити на выезде обыграл Шахтер со счетом 3:0. В предстоящем противостоянии букмекеры также не сомневаются в уверенной победе “горожан“.

Так, в компании Parimatch, принимают ставки на победу подопечных Гвардиолы с коэффициентом 1.18, в то время как триумф “оранжево-черных“ оценили в 14.50. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 7.40.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые оценили победу “горожан“ в 1.17. На победу подопечных Каштру можно поставить с коэффициентом 17.00, а на ничью - 7.00.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Манчестер Сити - 1.16, победа Шахтера - 15.00, ничья - 7.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Шахтер, которая начнется 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.