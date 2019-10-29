Манчестер Сити - Шахтер: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Манчестер Сити примет Шахтер в матче группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

Во вторник, 26 ноября, Манчестер Сити примет донецкий Шахтер в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Манчестере на стадионе Этихад.

Онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Шахтер будет доступна в этой новости 26 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

“Горожане“ на данный момент уверенно возглавляют турнирную таблицу группы С, имея 10 очков после 4 туров. “Оранжево-черные“ идут на второй строчке с 5-ю баллами в активе.

В своей истории команды встречались уже 5 раз, в которых 4 раза победителем был манчестерский клуб, и 1 раз - дончане. В рамках текущего розыгрыша Лиги чемпионов команды уже встречались в первом туре. Тогда Манчестер Сити на выезде обыграл Шахтер со счетом 3:0.

В предстоящем противостоянии букмекеры считают безоговорочным фаворитом хозяев поля.

Последние игры Манчестер Сити:

23.11.19. Манчестер Сити - Челси - (АПЛ)

10.11.19. Ливерпуль - Манчестер Сити - 3:1 (АПЛ)

06.11.19. Аталанта - Манчестер Сити - 1:1 (групповой этап ЛЧ)

02.11.19. Манчестер Сити - Саутгемптон - 2:1 (АПЛ)

29.10.19. Манчестер Сити - Саутгемптон - 3:1 (Кубок английской Лиги)

Последние игры Шахтера:

22.11.19. Шахтер - Львов - (УПЛ)

10.11.19. Шахтер - Динамо Киев - 1:0 (УПЛ)

06.11.19. Динамо Загреб - Шахтер - 3:3 (групповой этап ЛЧ)

02.11.19. Карпаты - Шахтер - 0:3 (УПЛ)

​30.10.19. Динамо Киев - Шахтер - 2:1 (Кубок Украины)