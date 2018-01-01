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Манчестер Сити - Челси: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Англии

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Манчестер Сити и Челси проведут матч в рамках очередного тура АПЛ. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.
Манчестер Сити - Челси: прогноз букмекеров
Манчестер Сити - Челси: прогноз букмекеров
Getty Images

В субботу, 23 ноября, Манчестер Сити примет Челси в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится в Манчестере на стадионе Этихад.

В своей истории команды провели 50 матчей. Манчестер Сити праздновал победу 18 раз, Челси - 25, а еще 7 поединков завершились вничью. Что касается предстоящего поединка, то букмекеры не сомневаются в победе хозяев поля.

Так, в компании Parimatch, принимают ставки на победу “горожан“ с коэффициентом 1.45, в то время как триумф “синих“ оценили в 6.60. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 5.00.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые оценили победу подопечных Гвардиолы в 1.42. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 7.00, а на ничью - 5.00.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Манчестер Сити - 1.44, победа Челси - 6.50, ничья - 5.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Челси, которая начнется 23 ноября в 19:30 по киевскому времени.

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