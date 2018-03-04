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Манчестер Сити - Челси: онлайн трансляция матча АПЛ

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Манчестер Сити примет Челси в рамках чемпионата Англии. Следите за событиями противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.
Манчестер Сити - Челси: онлайн трансляция матча
Манчестер Сити - Челси: онлайн трансляция матча

В субботу, 23 ноября, Манчестер Сити примет Челси в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится в Манчестере на стадионе Этихад.

Онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Челси будет доступна в этой новости 23 ноября, начиная с 19:30 по киевскому времени.

Для обеих команд данный поединок очень важен в турнирном плане - “синие“ сейчас идут третьими с 26-ю баллами, а “горожане“ - четвертыми с 25-ю баллами. 

В своей истории команды провели 50 матчей. Манчестер Сити праздновал победу 18 раз, Челси - 25, а еще 7 поединков завершились вничью. В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение “горожанам“.

Последние игры Манчестер Сити:

10.11.19. Ливерпуль - Манчестер Сити - 3:1 (АПЛ)
06.11.19. Аталанта - Манчестер Сити - 1:1 (групповой этап ЛЧ)
02.11.19. Манчестер Сити - Саутгемптон - 2:1 (АПЛ)
29.10.19. Манчестер Сити - Саутгемптон - 3:1 (Кубок английской Лиги)
26.10.19. Манчестер Сити - Астон Вилла - 3:0 (АПЛ)

Последние игры Челси:

09.11.19. Челси - Кристал Пэлас - 2:0 (АПЛ)
05.11.19. Челси - Аякс - 4:4 (групповой этап ЛЧ)
02.11.19. Уотфорд - Челси - 1:2 (АПЛ)
30.10.19. Челси - Манчестер Юнайтед - 1:2 (Кубок английской Лиги)
26.10.19. Бернли - Челси - 2:4 (АПЛ)

Последние очные встречи Манчестер Сити и Челси:

24.02.19. Челси - Манчестер Сити - 3:4 (Кубок английской Лиги)
10.02.19. Манчестер Сити - Челси - 6:0 (АПЛ)
08.12.18. Челси - Манчестер Сити - 2:0 (АПЛ)
05.08.18. Челси - Манчестер Сити - 0:2 (Суперкубок Англии)
04.03.18. Манчестер Сити - Челси - 1:0 (АПЛ)

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Теги: Манчестер Сити, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, онлайн трансляция, футбол, чемпионат Англии
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