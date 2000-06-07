Александрия - Сент-Этьен: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Александрия примет Сент-Этьен в матче группового этапа Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого поединка.

В четверг, 7 ноября, Александрия примет французский Сент-Этьен в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится во Львове на стадионе Арена Львов.

В матче третьего тура Александрия и Сент-Этьен провели первую очную встречу, которая завершилась вничью (1:1). Сейчас команды занимают 3-е и 4-е места в турнирной таблице группы I, имея по 2 балла.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии существенное преимущество у гостей поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на Сент-Этьен с коэффициентом 1.93, в то время как успех украинского клуба оценили в 4.30. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.50.

Схожего мнения придерживаются и специалисты из William Hill, которые на хозяев поля установили коэффициент 4.20, а на гостей - 1.88. Ничью здесь оценили в 3.40.

Подобные котировки установили и аналитики из bet365: победа Александрии - 4.75, победа Сент-Этьена - 1.83, ничья - 3.30.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Александрия - Сент-Этьен, которая начнется 7 ноября в 22:00 по киевскому времени.