Александрия - Сент-Этьен: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Александрия примет Сент-Этьен в матче группового этапа Лиги Европы. Следите за событиями этого противостояния в нашей онлайн трансляции.

В четверг, 7 ноября, Александрия примет французский Сент-Этьен в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится во Львове на стадионе Арена Львов.

Онлайн трансляция матча Александрия - Сент-Этьен будет доступна в этой новости 7 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Сент-Этьен и Александрия одинаково начали свое выступление в групповом этапе: поражение в первом туре и ничья - во втором. Александрия сначала уступила на выезде Вольфсбургу (1:3), а потом вырвала домашнюю ничью с Гентом (1:1).

Сент-Этьен стартовал с гостевого поражения от Гента (2:3), а затем поделил дома очки с Вольфсбургом (1:1). После второго тура в клубе сменился главный тренер - вместо Гислена Прентана пришел Клод Пюэль.

В матче третьего тура Александрия и Сент-Этьен провели первую очную встречу, которая завершилась вничью (1:1). Таким образом, команды занимают 3-е и 4-е места в турнирной таблице группы I, имея по 2 балла.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии существенное преимущество у гостей поля.

Последние игры Александрии:

03.11.19. Александрия - Мариуполь - 3:1 (УПЛ)

30.10.19. Александрия - Заря - 1:1 / 5:4 по пен. (Кубок Украины)

27.10.19. Шахтер - Александрия - 0:0 (УПЛ)

24.10.19. Сент-Этьен - Александрия - 1:1 (групповой этап ЛЕ)

20.10.19. Динамо - Александрия - 1:0 (УПЛ)

Последние игры Сент-Этьена:

03.11.19. Сент-Этьен - Монако - 1:0 (Лига 1)

27.10.19. Сент-Этьен - Амьен - 2:2 (Лига 1)

24.10.19. Сент-Этьен - Александрия - 1:1 (групповой этап ЛЕ)

20.10.19. Бордо - Сент-Этьен - 0:1 (Лига 1)

06.10.19. Сент-Этьен - Лион - 1:0 (Лига 1)