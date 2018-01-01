Копенгаген - Динамо: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Копенгаген примет киевское Динамо в рамках группового этапа Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

В четверг, 7 ноября, датский Копенгаген примет киевское Динамо в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Копенгагене на стадионе Паркен.

После трех туров Динамо и Копенгаген лидируют в турнирной таблице группы В, имея в своем активе по 5 очков. Киевляне в первом туре победили на своем поле Мальме (1:0), а во втором туре на выезде сыграли вничью с Лугано (0:0).

Чемпионы Дании стартовали с домашней победы над Лугано (1:0), а затем разошлись в Швеции миром с Мальме (1:1). В минувшем туре Динамо и Копенгаген в Киеве сыграли вничью (1:1).

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии небольшое преимущество у хозяев поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу датского клуба с коэффициентом 2.50, в то время как триумф “бело-синих“ оценили в 3.05. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.20.

Схожего мнения придерживаются и аналитики из William Hill, которые на Копенгаген установили коэффициент 2.37, а на подопечных Михайличенко - 3.10. Ничью здесь оценили в 3.20.

Подобные котировки установили и специалисты из bet365: победа Копенгагена - 2.40, победа Динамо - 3.10, ничья - 3.10.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Копенгаген - Динамо, которая начнется 7 ноября в 19:55 по киевскому времени.