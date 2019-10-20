Копенгаген - Динамо Киев: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Копенгаген примет киевское Динамо в рамках группового этапа Лиги Европы. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции.

В четверг, 7 ноября, датский Копенгаген примет киевское Динамо в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Копенгагене на стадионе Паркен.

Онлайн трансляция матча Копенгаген - Динамо будет доступна в этой новости 7 ноября, начиная с 19:55 по киевскому времени

После трех туров Динамо и Копенгаген лидируют в турнирной таблице группы В, имея в своем активе по 5 очков. Киевляне в первом туре победили на своем поле Мальме (1:0), а во втором туре на выезде сыграли вничью с Лугано (0:0).

Чемпионы Дании стартовали с домашней победы над Лугано (1:0), а затем разошлись в Швеции миром с Мальме (1:1). В минувшем туре Динамо и Копенгаген в Киеве сыграли вничью (1:1).

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии небольшое преимущество у хозяев поля.

Последние игры Копенгагена:

03.11.19. Копенгаген - Сендерюске - 3:0 (чемпионат Дании)

31.10.19. Копенгаген - Норшелланн - 4:1 (Кубок Дании)

28.10.19. Орхус - Копенгаген - 1:2 (чемпионат Дании)

24.10.19. Динамо - Копенгаген - 1:1 (групповой этап ЛЕ)

20.10.19. Копенгаген - Эсбьерг - 3:1 (чемпионат Дании)

Последние игры Динамо:

03.11.19. Динамо - ФК Львов - 4:0 (УПЛ)

30.10.19. Динамо - Шахтер - 2:1 (Кубок Украины)

27.10.19. Динамо - Карпаты - 1:1 (УПЛ)

24.10.19. Динамо - Копенгаген - 1:1 (групповой этап ЛЕ)

20.10.19. Динамо - Александрия - 1:0 (УПЛ)