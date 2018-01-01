Динамо Загреб - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Загребское Динамо примет Шахтер в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита предстоящего противостояния.

В среду, 6 ноября, загребское Динамо на своем поле примет донецкий Шахтер в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Загребе на стадионе Максимир.

После трех туров группового этапа ЛЧ “горняки“ и загребское Динамо набрали по 4 очка и в турнирной таблице занимают второе и третье места. В предыдущем туре ЛЧ команды сыграли вничью - 2:2.

Все остальные игры между командами носили товарищеский характер (5 матчей: 3 победы Шахтера, 1 - Динамо, 1 ничья).

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии фаворитом является загребский клуб. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “оранжево-черных“ с коэффициентом 3.20, в то время как триумф хозяев поля оценили в 2.26. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.55.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые на загребский клуб установили коэффициент 2.20, а на гостей - 3.20. Ничью здесь оценили в 3.40.

Подобные котировки установили и специалисты из bet365: победа Динамо - 2.20, победа Шахтера - 3.20, ничья - 3.50.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо Загреб - Шахтер, которая начнется 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.