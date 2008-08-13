Динамо Загреб - Шахтер: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Загребское Динамо примет Шахтер в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

В среду, 6 ноября, загребское Динамо на своем поле примет донецкий Шахтер в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Загребе на стадионе Максимир.

Онлайн трансляция матча Динамо Загреб - Шахтер будет доступна в этой новости 6 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

После трех туров группового этапа ЛЧ “горняки“ и загребское Динамо набрали по 4 очка и в турнирной таблице занимают второе и третье места. В предыдущем туре ЛЧ команды сыграли вничью - 2:2.

Все остальные игры между командами носили товарищеский характер (5 матчей: 3 победы Шахтера, 1 - Динамо, 1 ничья).

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии фаворитом является загребский клуб.

Последние встречи Динамо Загреб:

02.11.19. Динамо Загреб - Интер Запрешич - 1:0 (чемпионат Хорватии)

30.10.19. Опатия - Динамо Загреб - 0:3 (Кубок Хорватии)

27.10.19. Динамо Загреб - Осиек - 1:0 (чемпионат Хорватии)

22.10.19. Шахтер - Динамо Загреб - 2:2 (групповой этап ЛЧ)

18.10.19. ХФК Горица - Динамо Загреб - 2:4 (чемпионат Хорватии)

Последние встречи Шахтера:

02.11.19. Карпаты - Шахтер - 0:3 (УПЛ)

30.10.19. Динамо Киев - Шахтер - 2:1 (Кубок Украины)

27.10.19. Шахтер - Александрия - 0:0 (УПЛ)

22.10.19. Шахтер - Динамо Загреб - 2:2 (групповой этап ЛЧ)

18.10.19. Шахтер - Колос - 6:0 (УПЛ)

Последние очные встречи:

22.10.19. Шахтер - Динамо Загбер - 2:2 (групповой этап ЛЧ)

24.01.18. Шахтер - Динамо Загреб - 0:1 (товарищеский матч)

05.02.16. Шахтер - Динамо Загреб - 2:0 (товарищеский матч)

02.02.15. Шахтер - Динамо Загреб - 1:1 (товарищеский матч)

27.08.08. Динамо Загреб - Шахтер - 1:3 (квалификация на ЛЧ)

13.08.08. Шахтер - Динамо Загреб - 2:0 (квалификация на ЛЧ)