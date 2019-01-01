Аталанта - Манчестер Сити: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Аталанта примет Манчестер Сити в рамках группового этапа ЛЧ. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

В среду, 6 ноября, Аталанта на своем поле примет Манчестер Сити в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро).

После трех туров группового этапа ЛЧ “горожане“ уверенно лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 9 очков. Аталанта же проиграла все три поединка и находится на последнем месте, не имея ни одного балла.

В предыдущем туре ЛЧ Манчестер Сити без проблем обыграл Аталанту со счетом 5:1. Эта встреча была единственной в истории команд.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии безоговорочным фаворитом являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “горожан“ с коэффициентом 1.51, в то время как триумф клуба из Бергамо оценили в 5.40. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.30.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые на подопечных Гвардиолы установили коэффициент 1.50. На победу Аталанты можно поставить с коэффициентом 5.25, а ничью здесь оценили в 5.00.

Подобные котировки установили и специалисты из bet365: победа Аталанты - 5.75, победа Манчестер Сити - 1.50, ничья - 4.75.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Аталанта - Манчестер Сити, которая начнется 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.