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Аталанта - Манчестер Сити: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Аталанта примет Манчестер Сити в рамках группового этапа ЛЧ. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.
Аталанта - Манчестер сити: онлайн трансляция
Аталанта - Манчестер сити: онлайн трансляция

В среду, 6 ноября, Аталанта на своем поле примет Манчестер Сити в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро).

Онлайн трансляция матча Аталанта - Манчестер Сити будет доступна в этой новости 6 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

После трех туров группового этапа ЛЧ “горожане“ уверенно лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 9 очков. Аталанта же проиграла все три поединка и находится на последнем месте, не имея ни одного балла.

В предыдущем туре ЛЧ Манчестер Сити без проблем обыграл Аталанту со счетом 5:1. Эта встреча была единственной в истории команд.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии безоговорочным фаворитом являются подопечные Хосепа Гвардиолы.

Последние матчи Аталанты:

03.11.19. Аталанта - Кальяри - 0:2 (Серия А)
30.10.19. Наполи - Аталанта - 2:2 (Серия А)
27.10.19. Аталанта - Удинезе - 7:1 (Серия А)
22.10.19. Манчестер Сити - Аталанта - 5:1 (групповой этап ЛЧ)
19.10.19. Лацио - Аталанта - 3:3 (Серия А)

Последние матчи Манчестер Сити:

02.11.19. Манчестер Сити - Саутгемптон - 2:1 (АПЛ)
29.10.19. Манчестер Сити - Саутгемптон - 3:1 (Кубок английской Лиги)
26.10.19. Манчестер Сити - Астон Вилла - 3:0 (АПЛ)
22.10.19. Манчестер Сити - Аталанта - 5:1 (групповой этап ЛЧ)
19.10.19. Кристал Пэлас - Манчестер Сити - 0:2 (АПЛ)

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Теги: Аталанта, Манчестер Сити, Лига Чемпионов, онлайн трансляция, футбол
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