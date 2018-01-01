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Александрия - Заря: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Украины

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Александрия и Заря сыграют в 1/8 финала Кубка Украины. Букмекеры определили фаворита предстоящего поединка.
Александрия - Заря: прогноз букмекеров
Александрия - Заря: прогноз букмекеров
ФК Александрия

В среду, 30-го октября, Александрия и луганская Заря сыграют в матче 1/8 финала Кубка Украины. Поединок состоится на стадионе Ника в Александрии в 18:00 по киевскому времени.

Обе команды по итогам прошлого сезона пробились в еврокубки и Александрия продолжает представлять нашу страну в Лиге Европы. Кроме того, оба клуба в текущем сезоне идут в группе преследователей Шахтера в турнирной таблице УПЛ. На момент встречи Заря занимает четвертое место, Александрия - пятое.

Что касается предстоящего поединка, то букмекеры считают фаворитом Зарю. Так, букмекеры из bet365 установили коэффициент на победу луганского клуба 2.15, в то время как успех Александрии оценили в 3.10. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.10.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Александрия - Заря, которая начнется 30-го октября в 18:00.

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Теги: Александрия, Заря, Заря Луганск, Кубок Украины, букмекеры, Кубок Украины по футболу, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол
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