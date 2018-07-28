Александрия - Заря: онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины

Александрия и Заря сыграют в 1/8 финала Кубка Украины. Следите за событиями поединка в онлайн трансляции на нашем сайте.

В среду, 30-го октября, Александрия и луганская Заря сыграют в матче 1/8 финала Кубка Украины. Поединок состоится на стадионе Ника в Александрии.

Онлайн трансляция матча Александрия - Заря будет доступна в этой новости 30-го октября, начиная с 18:00 по киевскому времени.

Обе команды по итогам прошлого сезона пробились в еврокубки и Александрия продолжает представлять нашу страну в Лиге Европы. Кроме того, оба клуба в текущем сезоне идут в группе преследователей Шахтера в турнирной таблице УПЛ. На момент встречи Заря занимает четвертое место, Александрия - пятое.

В рамках минувшего тура Заря уверенно обыграла Ворсклу (4:0), а вот Александрия остановила победную серию Шахтера, сыграв вничью (0:0).

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является Заря.

Последние очные встречи Зари и Александрии:

18.08.19. Заря - Александрия - 1:2 (УПЛ)

26.05.19. Заря - Александрия - 3:1 (УПЛ)

28.04.19. Александрия - Заря - 0:2 (УПЛ)

27.10.18. Заря - Александрия - 0:0 (УПЛ)

28.07.18. Александрия - Заря - 1:0 (УПЛ)

Последние игры Александрии:

27.10.19. Шахтер - Александрия - 0:0 (УПЛ)

24.10.19. Сент-Этьен - Александрия - 1:1 (групповой этап ЛЕ)

20.10.19. Динамо - Александрия - 1:0 (УПЛ)

13.10.19. Днепр-1 - Александрия - 2:1 (товарищеский матч)

06.10.19. Александрия - Карпаты - 2:1 (УПЛ)

Последние игры Зари:

26.10.19. Заря - Ворскла - 4:0 (УПЛ)

19.10.19. Заря - Десна - 2:1 (УПЛ)

05.10.19. Львов - Заря - 0:0 (УПЛ)

29.09.19. Олимпик - Заря - 0:5 (УПЛ)

21.09.19. Заря - Мариуполь - 0:0 (УПЛ)