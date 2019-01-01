Динамо Киев - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Украины

Динамо и Шахтер сыграют в 1/8 финала Кубка Украины. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

В среду, 30-го октября, киевское Динамо примет донецкий Шахтер в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский в 19:30 по киевскому времени.

Стоит отметить,что впервые Михайличенко и Каштру встретятся в противостоянии в качестве тренеров - в этом сезоне в двух предыдущих встречах Динамо и Шахтера киевским клубом руководил Александр Хацкевич. В Суперкубке Украины победу праздновало Динамо, а вот в УПЛ выиграли “горняки“.

Что касается встреч команд в Кубке Украины, то это будет 16-й поединок команд, из которых 10 раз они пересекались в финале турнира и каждая из команд отпраздновала по пять побед. В 5-ти матчах на стадиях плей-офф Кубка Украины победил Шахтер.

По мнению букмекеров, в предстоящем поединке фаворитом является донецкий клуб. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “горняков“ в коэффициентом 1.92, в то время как триумф “бело-синих“ оценили в 3.90. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.65.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из bet365, которые установили следующие котировки: победа Динамо - 4.00, победа Шахтера - 1.75, ничья - 3.40.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Шахтер, которая начнется 30-го октября в 19:30 по киевскому времени.