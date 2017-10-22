Ливерпуль - Тоттенхэм: онлайн трансляция матча АПЛ

Ливерпуль примет Тоттенхэм в рамках очередного тура чемпионата Англии. Следите за событием этого противостояния в нашей онлайн трансляции.

В воскресенье, 27-го октября, Ливерпуль сыграет с Тоттенхэмом в матче 10-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Онлайн трансляция матча Ливерпуль - Тоттенхэм будет доступна в этой новости 27-го октября, начиная с 18:30 по киевскому времени.

Ливерпуль уверенно выступает в АПЛ - 8 побед и 1 ничья (от МЮ в прошлом туре), которые принесли команде 25 очков и первое место в турнирной таблице чемпионата.

Выступление “шпор“ не такое яркое - после девяти сыгранных туров у подопечных Почеттино только 12 пунктов (3 победы, 3 поражения, 3 ничьи), и они занимают 7-ю строчку.

По мнению букмекеров, явным фаворитом в предстоящей встрече является Ливерпуль.

Последние матчи Ливерпуля:

23.10.19. Генк - Ливерпуль - 1:4 (групповой этап ЛЧ)

20.10.19. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (АПЛ)

05.10.19. Ливерпуль - Лестер - 2:1 (АПЛ)

02.10.19. Ливерпуль - РБ Зальцбург - 4:3 (групповой этап ЛЧ)

28.09.19. Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль - 0:1 (АПЛ)

Последние матчи Тоттенхэма:

22.10.19. Тоттенхэм - Црвена Звезда - 5:0 (групповой этап ЛЧ)

19.10.19. Тоттенхэм - Уотфорд - 1:1 (АПЛ)

05.10.19. Брайтон - Тоттенхэм - 3:0 (АПЛ)

01.10.19. Тоттенхэм - Бавария - 2:7 (групповой этап ЛЧ)

28.09.19. Тоттенхэм - Саутгемптон - 2:1 (АПЛ)

Последние очные встречи:

01.06.19. Тоттенхэм - Ливерпуль - 0:2 (Лига чемпионов, финал)

31.03.19. Ливерпуль - Тоттенхэм - 2:1 (АПЛ)

15.09.18. Тоттенхэм - Ливерпуль - 1:2 (АПЛ)

04.02.18. Ливерпуль - Тоттенхэм - 2:2 (АПЛ)

22.10.17. Тоттенхэм - Ливерпуль - 4:1 (АПЛ)