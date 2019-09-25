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Сент-Этьен - Александрия: онлайн трансляция матча Лиги Европы

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Сент-Этьен сыграет с Александрией в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Следите за событиями этого противостояния в нашей онлайн трансляции.
Сент-Этьен - Александрия: онлайн трансляция матча ЛЕ
Сент-Этьен - Александрия: онлайн трансляция матча ЛЕ
ФК Александрия

В четверг, 24-го октября, французский Сент-Этьен примет украинскую Александрию в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Сент-Этьене на стадионе Жоффруа Гишар.

Онлайн трансляция матча Сент-Этьен - Александрия будет доступна в этой новости 24-го октября, начиная с 19:55 по киевскому времени.

Сент-Этьен и Александрия одинаково начали свое выступление в групповом этапе: поражение в первом туре и ничья - во втором. Александрия сначала уступила на выезде Вольфсбургу (1:3), а потом вырвала домашнюю ничью с Гентом (1:1).

Сент-Этьен стартовал с гостевого поражения от Гента (2:3), а затем поделил дома очки с Вольфсбургом (1:1). После второго тура в клубе сменился главный тренер - вместо Гислена Прентана пришел Клод Пюэль.

Эта встреча станет для каждой из команд возможностью одержать первую победу в ЛЕ и подправить свое положение в группе I, где команды занимают 3-е и 4-е место, имея по 1 баллу.

Александрия впервые сыграет с представителем Франции, а вот Сент-Этьен прежде 6 раз встречался с украинскими клубами, ни разу не уступив. При этом французы не пропустили ни одного мяча в трех поединках на своем поле.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии существенное преимущество у хозяев поля.

Последние игры Сент-Этьен:

20.10.19. Бордо - Сент-Этьен - 0:1 (Лига 1)
06.10.19. Сент-Этьен - Лион - 1:0 (Лига 1)
03.10.19. Сент-Этьен - Вольфсбург - 1:1 (групповой этап ЛЕ)
29.09.19. Ним - Сент-Этьен 0:1 (Лига 1)
25.09.19. Сент-Этьен - Мец - 0:1 (Лига 1)

Последние игры Александрии:

20.10.19. Динамо - Александрия - 1:0 (УПЛ)
13.10.19. Днепр-1 - Александрия - 2:1 (товарищеский матч)
06.10.19. Александрия - Карпаты - 2:1 (УПЛ)
03.10.19. Александрия - Гент 1:1 (групповой этап ЛЕ)
28.09.19. Александрия - Львов - 2:0 (УПЛ)

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Теги: Сент-Этьен, Александрия, Лига Европы, онлайн трансляция, футбол
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