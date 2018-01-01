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Сент-Этьен - Александрия: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

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Сент-Этьен сыграет с Александрией в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого поединка.
Сент-Этьен - Александрия: прогноз букмекеров
Сент-Этьен - Александрия: прогноз букмекеров
ФК Александрия

В четверг, 24-го октября, французский Сент-Этьен примет украинскую Александрию в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Сент-Этьене на стадионе Жоффруа Гишар.

Сент-Этьен и Александрия одинаково начали свое выступление в групповом этапе: поражение в первом туре и ничья - во втором. Александрия сначала уступила на выезде Вольфсбургу (1:3), а потом вырвала домашнюю ничью с Гентом (1:1).

Сент-Этьен стартовал с гостевого поражения от Гента (2:3), а затем поделил дома очки с Вольфсбургом (1:1). После второго тура в клубе сменился главный тренер - вместо Гислена Прентана пришел Клод Пюэль. 

Эта встреча станет для каждой из команд возможностью одержать первую победу в ЛЕ и подправить свое положение в группе I, где команды занимают 3-е и 4-е место, имея по 1 баллу.

По мнению букмекеров, существенное преимущество в предстоящем противостоянии у хозяев поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на Сент-Этьен с коэффициентом 1.47, в то время как успех украинского клуба оценили в 6.80. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.80.

Схожего мнения придерживаются и специалисты из William Hill, которые на хозяев поля установили коэффициент 1.44, а на гостей - 7.00. Ничью здесь оценили в 4.40.

Подобные котировки установили и аналитики из bet365: победа Сент-Этьена - 1.44, победа Александрии - 6.50, ничья - 4.50.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Сент-Этьен - Александрия, которая начнется 24-го октября в 19:55 по киевскому времени.

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Теги: Сент-Этьен, Александрия, Лига Европы, букмекеры, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, ставки на спорт, футбол
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