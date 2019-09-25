Динамо - Копенгаген: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Динамо сыграет с Копенгагеном в рамках группового этапа Лиги Европы. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции.

В четверг, 24-го октября, киевское Динамо примет Копенгаген в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Онлайн трансляция матча Динамо - Копенгаген будет доступна в этой новости 24-го октября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

После двух туров Динамо и Копенгаген лидируют в турнирной таблице группы В, имея в своем активе по 4 очка. Киевляне в первом туре победили на своем поле Мальме (1:0), а во втором туре на выезде сыграли вничью с Лугано (0:0). Чемпионы Дании стартовали с домашней победы над Лугано (1:0), а затем разошлись в Швеции миром с Мальме (1:1).

Динамо выиграло 9 из 14 предыдущих еврокубковых матчей с датскими клубами, включая четыре из семи домашних. Копенгаген провел четыре встречи с клубами из чемпионата Украины и не проиграл ни разу - датчане дважды победили на своем поле и дважды сыграли вничью на выезде.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии небольшое преимущество у хозяев поля.

Последние игры Динамо:

20.10.19. Динамо - Александрия - 1:0 (УПЛ)

13.10.19. Динамо - Чайка 3:0 (товарищеский матч)

06.10.19. Колос - Динамо - 0:4 (УПЛ)

03.10.19. Лугано - Динамо - 0:0 (групповой этап ЛЕ)

29.09.19. Динамо - Днепр-1 - 2:0 (УПЛ)

Последние игры Копенгагена:

20.10.19. Копенгаген - Эсбьерг - 3:1 (чемпионат Дании)

06.10.19. Броннбю - Копенгаген - 3:1 (чемпионат Дании)

03.10.19. Мальме - Копенгаген - 1:1 (групповой этап ЛЕ)

28.09.19. Копенгаген - Силькеборг - 4:2 (чемпионат Дании)

25.09.19. Хиллерод - Копенгаген - 1:2 (Кубок Дании)