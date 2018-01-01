Динамо - Копенгаген: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Динамо сыграет с Копенгагеном в рамках группового этапа Лиги Европы. Букмекеры определили фаворита данного противостояния.

В четверг, 24-го октября, киевское Динамо примет Копенгаген в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

После двух туров Динамо и Копенгаген лидируют в турнирной таблице группы В, имея в своем активе по 4 очка. Киевляне в первом туре победили на своем поле Мальме (1:0), а во втором туре на выезде сыграли вничью с Лугано (0:0). Чемпионы Дании стартовали с домашней победы над Лугано (1:0), а затем разошлись в Швеции миром с Мальме (1:1).

По мнению букмекеров, явным фаворитом в предстоящем поединке являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 1.94, в то время как триумф гостей оценили в 4.40. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.45.

Схожего мнения придерживаются и аналитики из William Hill, которые на подопечных Михайличенко установили коэффициент 1.88, а на гостей - 4.50. Ничью здесь оценили в 3.25.

Подобные котировки установили и специалисты из bet365: победа Динамо - 1.83, победа Копенгагена - 4.50, ничья - 3.40.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Копенгаген, которая начнется 24-го октября в 22:00 по киевскому времени.