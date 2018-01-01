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Аякс - Челси: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Аякс сыграет с Челси в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.
Аякс - Чесли: прогноз и ставки букмекеров на матч ЛЧ
Аякс - Чесли: прогноз и ставки букмекеров на матч ЛЧ
Getty Images

В среду, 23-го октября, Аякс на своем поле примет лондонский Челси в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Амстердаме на стадионе Йохан Кройф Арена (Амстердам-Арена) в 19:55 по киевскому времени.

После двух туров группового этапа ЛЧ амстердамский клуб в турнирной таблице группы Н, имея в своем активе 6 очков. Челси расположился на второй строчке, набрав 3 балла.

В своей истории Аякс и Челси встречались только один раз - летом 2010-го года в товарищеской встрече амстердамский клуб обыграл Челси со счетом 3:1. В официальных поединках команды ранее не встречались.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии небольшое преимущество у хозяев поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Аякса с коэффициентом 2.33, в то время как триумф гостей оценили в 3.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.65.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые на хозяев поля установили коэффициент 2.25. Успех лондонского клуба оценили в 3.00, а вот ничью - в 3.50.

Подобные котировки установили и специалисты из bet365: победа Аякса - 2.25, победа Челси - 3.10, ничья - 3.50.

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Теги: Челси, Аякс, Лига Чемпионов, футбол, Лига Чемпионов, букмекеры, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров
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