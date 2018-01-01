Ювентус - Локомотив: где смотреть матч Лиги чемпионов

Ювентус сыграет с Локомотивом в рамках группового этапа ЛЧ. Узнайте, где смотреть данный поединок в прямом эфире.

Во вторник, 22-го октября, Ювентус на своем поле примет московский Локомотив в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Турине на стадионе Альянц Стадиум.

Где смотреть матч Ювентус - Локомотив в прямом эфире? Данный поединок в прямом эфире будет показывать российский телеканал Матч ТВ. Также трансляцию будет вести канал Казахстан.

Отметим, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Ювентус - Локомотив, которая начнется 22-го октября в 22:00 по киевскому времени.

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