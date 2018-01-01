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Интер - Боруссия Д: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Интер примет дортмундскую Боруссию в матче третьего тура Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть данный поединок в прямом эфире.
Интер - Боруссия Д: где смотреть матч
Интер - Боруссия Д: где смотреть матч
Getty Images

В среду, 23-го октября, миланский Интер на своем поле примет дортмундскую Боруссию в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Милане на стадионе Сан-Сиро (Джузеппе Меацца).

Где смотреть матч Интер - Боруссия Д в прямом эфире? В Украине трансляцию встречи будет вести телеканал Футбол 1. Кроме того, показывать противостояние будут каналы Матч ТВ (Россия) и Kazsport (Казахстан).

Отметим, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Интер - Боруссия Д, которая начнется 23-го октября в 22:00 по киевскому времени.

Предлагаем вам также ознакомиться с прогнозом и ставками букмекеров на это противостояние.

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Теги: Интер, Боруссия, Боруссия Дортмунд, Лига Чемпионов, где смотреть, футбол
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