Интер - Боруссия Д: где смотреть матч Лиги чемпионов

Интер примет дортмундскую Боруссию в матче третьего тура Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть данный поединок в прямом эфире.

В среду, 23-го октября, миланский Интер на своем поле примет дортмундскую Боруссию в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Милане на стадионе Сан-Сиро (Джузеппе Меацца).

Где смотреть матч Интер - Боруссия Д в прямом эфире? В Украине трансляцию встречи будет вести телеканал Футбол 1. Кроме того, показывать противостояние будут каналы Матч ТВ (Россия) и Kazsport (Казахстан).

Отметим, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Интер - Боруссия Д, которая начнется 23-го октября в 22:00 по киевскому времени.

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