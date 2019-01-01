Манчестер Сити - Аталанта: где смотреть матч Лиги чемпионов

Манчестер Сити примет Аталанту в матче третьего тура Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть данный поединок в прямом эфире.

Во вторник, 22-го октября, Манчестер Сити на своем поле примет Аталанту из Бергамо в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Манчестере на стадионе Этихад.

Где смотреть этот матч в прямом эфире? В Украине трансляцию встречи будет вести телеканал Футбол 2. Кроме того, показывать данное противостояние будет канал Матч! Футбол 2 (Россия).

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Аталанта, которая начнется 22-го октября в 22:00 по киевскому времени.

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