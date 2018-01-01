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Шахтер - Динамо Загреб: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Шахтер примет загребское Динамо в матче третьего тура Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть данный поединок в прямом эфире.
Шахтер - Динамо Загреб: где смотреть матч
Шахтер - Динамо Загреб: где смотреть матч
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 22-го октября, донецкий Шахтер на своем поле примет Динамо Загреб в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Харькове на ОСК Металлист.

Где смотреть матч Шахтер - Динамо Загреб в прямом эфире? В Украине трансляцию встречи будет вести телеканал Футбол 1. Кроме того, показывать противостояние будет канал Матч! Футбол 2 (Россия).

Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Динамо Загреб, которая начнется 22-го октября в 19:55 по киевскому времени.

Предлагаем вам также ознакомиться с прогнозом и ставками букмекеров на это противостояние.

Стоит сказать, что главным арбитром поединка Шахтер - Динамо Загреб назначен Матеу Лаос.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Динамо Загреб, Лига Чемпионов, футбол, где смотреть
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