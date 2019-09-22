Интер - Боруссия Д: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Интер примет Боруссию Д в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

В среду, 23-го октября, миланский Интер на своем поле примет дортмундскую Боруссию в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Милане на стадионе Сан-Сиро (Джузеппе Меацца).

Онлайн трансляция матча Интер - Боруссия Д будет доступна в этой новости 23-го октября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

После двух туров группового этапа ЛЧ Интер занимает третье место в турнирной таблице группы F, имея в своем активе 1 балл. “Шмели“ же возглавляют группу, набрав 4 очка. Отметим, что в своей истории команды между собой сыграли четыре матча - 2 победы у Интера, 1 - у Боруссии, и 1 встреча завершилась вничью.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии небольшое преимущество у хозяев поля.

Последние игры Интера:

20.10.19. Сассуоло - Интер - 3:4 (Серия А)

06.10.19. Интер - Ювентус - 1:2 (Серия А)

02.10.19. Барселона - Интер - 2:1 (групповой этап ЛЧ)

28.09.19. Сампдория - Интер - 1:3 (Серия А)

25.09.19. Интер - Лацио - 1:0 (Серия А)

Последние игры Боруссии Д:

19.10.19. Боруссия Д - Боруссия М - 1:0 (Бундеслига)

05.10.19. Фрайбург - Боруссия Д - 2:2 (Бундеслига)

02.10.19. Славия - Боруссия Д - 0:2 (групповой этап ЛЧ)

28.09.19. Боруссия - Вердер - 2:2 (Бундеслига)

22.09.19. Айнтрахт Ф - Боруссия Д - 2:2 (Бундеслига)