Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Интер - Боруссия Д: прогноз и ставки букмекеров на матч ЛЧ

Комментариев: 0
Интер примет Боруссию Д в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.
Интер - Боруссия Д: прогноз и ставки букмекеров на матч
Интер - Боруссия Д: прогноз и ставки букмекеров на матч
Getty Images

В среду, 23-го октября, миланский Интер на своем поле примет дортмундскую Боруссию в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Милане на стадионе Сан-Сиро (Джузеппе Меацца).

После двух туров группового этапа ЛЧ Интер занимает третье место в турнирной таблице группы F, имея в своем активе 1 балл. “Шмели“ же возглавляют группу, набрав 4 очка. Отметим, что в своей истории команды между собой сыграли четыре матча - 2 победы у Интера, 1 - у Боруссии, и 1 встреча завершилась вничью.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии небольшое преимущество у хозяев поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Интера с коэффициентом 2.44, в то время как триумф гостей оценили в 2.85. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.50.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые на хозяев поля установили коэффициент 2.37, а на гостей - 2.87. Ничью здесь оценили в 3.50.

Подобные котировки установили и специалисты из bet365: победа Интера - 2.40, победа Боруссии - 2.80, ничья - 3.40.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Интер - Боруссия Д, которая начнется 23-го октября в 22:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Интер, Боруссия Д, Боруссия Дортмунд, Лига Чемпионов, букмекеры, футбол, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь