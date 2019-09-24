Ювентус - Локомотив: онлайн трансляция матча ЛЧ

Ювентус сыграет с Локомотивом в рамках группового этапа ЛЧ. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

Во вторник, 22-го октября, Ювентус на своем поле примет московский Локомотив в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Турине на стадионе Альянц Стадиум.

Онлайн трансляция матча Ювентус - Локомотив будет доступна в этой новости 22-го октября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

После двух туров группового этапа ЛЧ туринцы занимают второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 4 очка. Локомотив расположился на третьей строчки, набрав 3 балла. Что касается предыдущих встреч команд, то “старая синьора“ одержала победы в двух сыгранных между командами матчах. Это было в 1993-м году.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии безоговорочным фаворитом являются подопечные Маурицио Сарри.

Последние игры Ювентуса:

19.10.19. Ювентус - Болонья - 2:1 (Серия А)

06.10.19. Интер - Ювентус - 1:2 (Серия А)

01.10.19. Ювентус - Байер - 3:0 (групповой этап ЛЧ)

28.09.19. Ювентус - СПАЛ - 2:0 (Серия А)

24.09.19. Брешия - Ювентус - 1:2 (Серия А)

Последние игры Локомотива:

18.10.19. Ахмат - Локомотив Москва - 0:2 (российская Премьер-лига)

06.10.19. Локомотив Москва - Арсенал Тула - 2:1 (российская Премьер-лига)

01.10.19. Локомотив Москва - Атлетико Мадрид - 0:2 (групповой этап ЛЧ)

28.09.19. Локомотив Москва - Зенит - 1:0 (российская Премьер-лига)

25.09.19. Балтика - Локомотив Москва - 1:1 / 4:1 по пен. (Куюок России, 1/16 финала)