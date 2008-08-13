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Шахтер - Динамо Загреб: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Шахтер сыграет с загребским Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.
Шахтер - Динамо Загреб: онлайн трансляция
Шахтер - Динамо Загреб: онлайн трансляция
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 22-го октября, донецкий Шахтер на своем поле примет Динамо Загреб в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Харькове на ОСК Металлист в 19:55 по киевскому времени.

Онлайн трансляция матча Шахтер - Динамо Загреб будет доступна в этой новости 22-го октября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

После двух туров группового этапа ЛЧ “горняки“ и загребское Динамо набрали по 2 очка и в турнирной таблице занимают второе и третье места соответственно. Отметим, что с 2008-го года команды между собой сыграли 5 матчей - 3 раза побеждал Шахтер, 1 раз Динамо, и 1 матч завершился вничью.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии фаворитом являются подопечные Луиша Каштру.

Последние очные встречи:

24.01.18. Шахтер - Динамо Загреб - 0:1 (товарищеский матч)
05.02.16. Шахтер - Динамо Загреб - 2:0 (товарищеский матч)
02.02.15. Шахтер - Динамо Загреб - 1:1 (товарищеский матч)
27.08.08. Динамо Загреб - Шахтер - 1:3 (квалификация на ЛЧ)
13.08.08. Шахтер - Динамо Загреб - 2:0 (квалификация на ЛЧ)

Последние встречи Шахтера:

18.10.19. Шахтер - Колос - 6:0 (УПЛ)
06.10.19. Днепр-1 - Шахтер - 0:2 (УПЛ)
01.10.19. Аталанта - Шахтер - 1:2 (групповой этап ЛЧ)
27.09.19. Шахтер - Ворскла - 4:0 (УПЛ)
22.09.19. Десна - Шахтер - 0:1 (УПЛ)

Последние встречи Динамо З:

18.10.19. ХФК Горица - Динамо З - 2:4 (чемпионат Хорватии)
11.10.19. Слобода Тулуза - Динамо З - 1:1 (чемпионат Хорватии)
05.10.19. Динамо З - Славен - 1:0 (чемпионат Хорватии)
01.10.19. Манчестер Сити - Динамо Загреб - 2:0 (групповой этап ЛЧ)
27.09.19. Локомотив Загреб - Динамо З - 0:4 (чемпионат Хорватии)

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Динамо Загреб, Лига Чемпионов, онлайн трансляция, футбол
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