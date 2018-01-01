Шахтер - Динамо Загреб: прогноз и ставки букмекеров на матч ЛЧ

Шахтер сыграет с загребским Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

Во вторник, 22-го октября, донецкий Шахтер на своем поле примет Динамо Загреб в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Харькове на ОСК Металлист в 19:55 по киевскому времени.

После двух туров группового этапа ЛЧ “горняки“ и загребское Динамо набрали по 2 очка и в турнирной таблице занимают второе и третье места соответственно. Отметим, что с 2008-го года команды между собой сыграли 5 матчей - 3 раза побеждал Шахтер, 1 раз Динамо, и 1 матч завершился вничью.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии фаворитом являются подопечные Луиша Каштру. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “оранжево-черных“ с коэффициентом 1.71, в то время как триумф гостей оценили в 5.30. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.55.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые на хозяев поля установили коэффициент 1.67, а на гостей - 5.25. Ничью здесь оценили в 3.70.

Подобные котировки установили и специалисты из bet365: победа Шахтера - 1.66, победа Динамо - 5.00, ничья - 3.75.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Динамо Загреб, которая начнется 22-го октября в 19:55 по киевскому времени.