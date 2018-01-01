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Ювентус - Локомотив: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Ювентус сыграет с Локомотивом в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.
Ювентус - Локомотив: прогноз и ставки букмекеров
Ювентус - Локомотив: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

Во вторник, 22-го октября, Ювентус на своем поле примет московский Локомотив в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Турине на стадионе Альянц Стадиум в 22:00 по киевскому времени.

После двух туров группового этапа ЛЧ туринцы занимают второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 4 очка. Локомотив расположился на третьей строчки, набрав 3 балла. Что касается предыдущих встреч команд, то “старая синьора“ одержала победы в двух сыгранных между командами матчах.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии безоговорочным фаворитом являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу туринцев с коэффициентом 1.22, в то время как триумф гостей оценили в 16.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 6.60.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые установили коэффициент на победу подопечных Сарри 1.18. Успех московского клуба оценили в 17.00, а вот ничью - в 6.50.

Подобные котировки установили и специалисты из bet365: победа Ювентуса - 1.20, победа Локомотива - 15.00, ничья - 6.50.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Ювентус - Локомотив, которая начнется 22-го октября в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Ювентус, Локомотив, Лига Чемпионов, футбол, букмекеры, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, ставки на спорт
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