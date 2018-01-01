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Манчестер Сити - Аталанта: прогноз и ставки букмекеров на матч ЛЧ

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Манчестер Сити сыграет с Аталантой в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.
Манчестер Сити - Аталанта: прогноз букмекеров
Манчестер Сити - Аталанта: прогноз букмекеров
Getty Images

Во вторник, 22-го октября, Манчестер Сити на своем поле примет Аталанту из Бергамо в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Манчестере на стадионе Этихад в 22:00 по киевскому времени.

После двух туров группового этапа ЛЧ “горожане“ лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков. Аталанта же проиграла оба поединка и находится на последнем месте, не имея ни одного балла. Отметим, что между собой команды ранее никогда не играли.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии безоговорочным фаворитом являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “горожан“ с коэффициентом 1.18, в то время как триумф гостей оценили в 14.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 7.30.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые на подопечных Гвардиолы установили коэффициент 1.18. На победу бергамского клуба можно поставить с коэффициентом 15.00, а ничью здесь оценили в 7.00.

Подобные котировки установили и специалисты из bet365: победа Манчестер Сити - 1.16, победа Аталанты - 15.00, ничья - 7.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Аталанта, которая начнется 22-го октября в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Манчестер Сити, Аталанта, Лига Чемпионов, букмекеры, ставки на спорт, ставки букмекеров, футбол, прогноз букмекеров
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