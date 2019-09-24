Манчестер Сити - Аталанта: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Манчестер Сити примет Аталанту в рамках группового этапа ЛЧ. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

Во вторник, 22-го октября, Манчестер Сити на своем поле примет Аталанту из Бергамо в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Манчестере на стадионе Этихад.

Онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Аталанта будет доступна в этой новости 22-го октября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

После двух туров группового этапа ЛЧ “горожане“ лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков. Аталанта же проиграла оба поединка и находится на последнем месте, не имея ни одного балла.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии безоговорочным фаворитом являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Отметим, что ранее между собой команды не играли.

Последние матчи Манчестер Сити:

19.10.19. Кристал Пэлас - Манчестер Сити - 0:2 (АПЛ)

06.10.19. Манчестер Сити - Вулверхэмптон - 0:2 (АПЛ)

01.10.19. Манчестер Сити - Динамо Загреб - 2:0 (групповой этап ЛЧ)

28.09.19. Эвертон - Манчестер Сити - 1:3 (АПЛ)

24.09.19. Престон - Манчестер Сити - 0:3 (Кубок английской лиги)

Последние матчи Аталанты:

19.10.19. Лацио - Аталанта - 3:3 (Серия А)

06.10.19. Аталанта - Лечче - 3:1 (Серия А)

01.10.19. Аталанта - Шахтер - 1:2 (групповой этап ЛЧ)

28.09.19. Сассуоло - Аталанта - 1:4 (Серия А)

25.09.19. Рома - Аталанта 0:2 (Серия А)