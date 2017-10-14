Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: онлайн трансляция матча АПЛ

Манчестер Юнайтед примет Ливерпуль в рамках чемпионата Англии. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции.

В воскресенье, 20-го октября, Манчестер Юнайтед на своем поле примет Ливерпуль в рамках девятого тура чемпионата Англии. Встреча состоится в Манчестере на стадионе Олд Траффорд.

Онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль будет доступна в этой новости 20-го октября, начиная с 18:30 по киевскому времени.

После восьми туров Ливерпуль лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 24 очка (8 побед). Манчестер Юнайтед расположился на двенадцатом месте, набрав 9 баллов (2 победы, 3 ничьи, 3 поражения).

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии фаворитом являются подопечные Юргена Клоппа.

Последние очные встречи:

24.02.19. МЮ - Ливерпуль - 0:0 (АПЛ)

16.12.18. Ливерпуль - МЮ - 3:1 (АПЛ)

29.07.18. МЮ - Ливерпуль - 1:4 (Международный кубок чемпионов)

10.03.18. МЮ - Ливерпуль - 2:1 (АПЛ)

14.10.17. Ливерпуль - МЮ - 0:0 (АПЛ)

Последние матчи Манчестер Юнайтед:

06.10.19. Ньюкасл - МЮ - 1:0 (АПЛ)

03.10.19. АЗ Алкмаар - МЮ - 0:0 (групповой этап ЛЧ)

30.09.19. МЮ - Арсенал - 1:1 (АПЛ)

25.09.19. МЮ - Рочдейл - 1:1 / 5:3 по пен. (Кубок английской лиги)

22.09.19. Вест Хэм - МЮ - 2:0 (АПЛ)

Последние матчи Ливерпуля:

05.10.19. Ливерпуль - Лестер - 2:1 (АПЛ)

02.10.19. Ливерпуль - РБ Зальцбург - 4:3 (групповой этап ЛЧ)

28.09.19. Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль - 0:1 (АПЛ)

25.09.19. Милтон Кинс Донс - Ливерпуль - 0:2 (Кубок английской лиги)

22.09.19. Челси - Ливерпуль - 1:2 (АПЛ)