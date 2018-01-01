Заря - Десна: где смотреть матч

Заря сыграет с Десной в рамках чемпионата Украины. Узнайте, где посмотреть этот матч в прямом эфире.

В субботу, 19-го октября, луганская Заря примет Десну в рамках одиннадцатого тура чемпионата Украины. Встреча состоится на стадионе Славутич-Арена в Запорожье.

Где смотреть этот поединок в прямом эфире? В Украине данное противостояние покажет телеканал УНИАН. Кроме того, на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция поединка.

Отметим, что после десяти туров Заря занимает пятую строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 16 очков (4 победы, 4 ничьи, 2 поражения). Десна находится на втором месте, набрав 20 баллов (6 побед, 2 ничьи, 2 поражения).

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