Заря - Десна: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Украины

Заря сыграет с Десной в рамках чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этой встречи.

В субботу, 19-го октября, луганская Заря примет Десну в рамках одиннадцатого тура чемпионата Украины. Встреча состоится на стадионе Славутич-Арена в Запорожье.

После десяти туров Заря занимает пятую строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 16 очков (4 победы, 4 ничьи, 2 поражения). Десна находится на втором месте, набрав 20 баллов (6 побед, 2 ничьи, 2 поражения).

Что касается предстоящего поединка, то букмекеры уверены в победе хозяев поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу луганского клуба с коэффициентом 2.11, а вот триумф гостей эксперты оценили в 3.60. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.30.

Подобные котировки установили и эксперты из bet365: победа Зари - 2.10, победа Десны - 3.25, ничья - 3.25.

Отметим, матч Заря - Десна начнется 19-го октября в 17:00 по киевскому времени. Узнать, где можно посмотреть матч в прямом эфире можно здесь.

На нашем сайте также будет доступна видео онлайн трансляция матча Заря - Десна.