Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Англии
В воскресенье, 20-го октября, Манчестер Юнайтед на своем поле примет Ливерпуль в рамках девятого тура чемпионата Англии. Встреча состоится на стадионе Олд Траффорд.
После восьми туров Ливерпуль лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 24 очка (8 побед). Манчестер Юнайтед расположился на двенадцатом месте, набрав 9 баллов (2 победы, 3 ничьи, 3 поражения).
Что касается предстоящего поединка, то букмекеры не сомневаются в победе гостей поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “красных“ с коэффициентом 1.70, а вот триумф подопечных Сульшера эксперты оценили в 4.90. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.10.
Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, принимая ставки на триумф подопечных Клоппа с коэффициентом 1.63, а на “красных дьяволов“ - 5.25. Ничью здесь оценили в 4.00.
Подобные котировки установили и эксперты из bet365: победа Манчестер Юнайтед - 4.75, победа Ливерпуля - 1.66, ничья - 4.20.
Отметим, матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль начнется 20-го октября в 18:30 по киевскому времени. Узнать, где можно посмотреть матч в прямом эфире можно здесь.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого противостояния.
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