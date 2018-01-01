Блохин: Самое главное, чтобы Украина успешно выступила на Евро

Вся борьба Украины впереди.

Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин поделился эмоциями от победы сборной Украины в рамках отбора на Евро-2020 над Португалией (2:1).

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“Испытываю радость за свою команду, имею в виду тех ребят, которые играли. Так-то это не моя команда, а Шевченко. Поздравляю его с выходом на Евро.

Требуется продолжение, останавливаться на достигнутом нельзя. Самое главное, чтобы успешно выступили на Евро“, - сказал Блохин для Футбол 1/2.

Отметим, что Леонид Буряк считает, что Украине повезло с Португалией.