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Уткин: Надеюсь, что сборные Украины и России встретятся на Евро - 2020

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Российский эксперт уверен, что это поможет прийти к миру двух стран.
Василий Уткин
Василий Уткин
instagram.com/realradioutkin/

Известный российский блогер Василий Уткин хочет, чтоб сборные Украины и России сыграли между собой на чемпионате Европы в 2020 году.

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“Я очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины. Только вы запомните, что это я сейчас говорю. Вот именно сейчас, в октябре, а не когда-нибудь потом еще.

Потому что, по-моему, сейчас как никогда очень близко к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта братоубийственная, скверная, чудовищная война.

Я почему-то верю в то, что футбол способен эту ситуацию разрулить и окончательно примирить. Потому что, конечно, на Евро никто не будет разводить страны в разные стороны - уж если встретятся в плей-офф, тогда уж точно эта встреча случится.

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И тогда к этому все отнесутся страшно серьезно, и, разумеется, ничего в этом случае не произойдет и все поймут, что даже в этой ситуации большого эмоционального накала вполне можно играть в футбол и находить общий язык.

Тем более в других видах спорта наши сборные постоянно соперничают. Хотя политики могут, как всегда, все испортить“, - рассказал Уткин в ролике на своем канале в YouTube.

Матч Украина - Литва состоится в пятницу, 11-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Матч в прямом эфире также будет транслировать канал Украина. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок. 

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Теги: Василий Уткин, сборная Украина, сборная России, Евро - 2020
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