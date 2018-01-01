Журналист BBC: Бэйл сыт по горло

Журналист рассказал новые подробности про Бэйла.

Журналист BBC Гильем Балаге рассказал подробности отношения Гарета Бэйла с клубом.

Читай также: Болт рассказал, с кем из футболистов пробежал бы эстафету

“Гарет Бэйл сыт по горло. Он больше не может так дальше. В период, когда он начал себя проявлять, зная, что с каждым матчем его физическая форма будет становиться только лучше, он вдруг остается вне заявки на матч Лиги чемпионов с Брюгге. Никто не знает почему.

Он зол и смущен. Когда Зидан вернулся в клуб, француз решил, что не хочет видеть Бэйла. Без каких-либо объяснений.

Бэйл был уведомлен, что Зидан, с которым у него профессиональные отношения, принял однозначное решение, поэтому готовился к отъезду.

Впервые с тех пор, как он перешел в Реал летом 2013 года, валлиец хочет уйти. Он чувствует, что с ним поступают нечестно“, - цитирует слова Балаге BBC.

Напомним, что Бэйл опоздал на матч с Брюгге.

Отметим, что Зидан выразил поддержку футболисту.