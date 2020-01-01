Украина - Португалия: где смотреть матч отбора на Евро-2020
В понедельник, 14-го октября, сборная Украины примет национальную команду Португалии в матче отбора на Евро-2020.
Поединок состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.
Где смотреть матч Украина - Португалия? В Украине в прямом эфире этот поединок покажет телеканал Украина. Также трансляция и традиционная студия с экспертами и анализом поединка будет идти на телеканале Футбол 1.
Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Португалия, которая начнется в 21:45.
По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является Португалия. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу гостей с коэффициентом 2.21, а вот триумф подопечных Шевченко эксперты оценили в 3.30. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.35.
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