Украина - Португалия: где смотреть матч отбора на Евро-2020

Сборная Украины примет Португалию в рамках отбора на Евро-2020. Узнай, где можно посмотреть этот поединок в прямом эфире.

В понедельник, 14-го октября, сборная Украины примет национальную команду Португалии в матче отбора на Евро-2020.

Поединок состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина - Португалия? В Украине в прямом эфире этот поединок покажет телеканал Украина. Также трансляция и традиционная студия с экспертами и анализом поединка будет идти на телеканале Футбол 1.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Португалия, которая начнется в 21:45.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является Португалия. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу гостей с коэффициентом 2.21, а вот триумф подопечных Шевченко эксперты оценили в 3.30. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.35.