Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Украина - Португалия: прогноз и ставки букмекеров на матч отбора на Евро-2020

Комментариев: 0
Сборная Украины проведет матч против Португалии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Украина - Португалия: прогноз букмекеров
Украина - Португалия: прогноз букмекеров
УАФ

В понедельник, 14-го октября, сборная Украины примет национальную команду Португалии в рамках отбора на Евро-2020. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский в 21:45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является Португалия. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу гостей с коэффициентом 2.21, а вот триумф подопечных Шевченко эксперты оценили в 3.30. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.35.

Напомним, матч Украина - Португалия состоится в понедельник, 14-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: сборная Украины по футболу, сборная Португалии по футболу, Евро-2020, отбор, квалификация, футбол, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь