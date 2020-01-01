Украина - Португалия: прогноз и ставки букмекеров на матч отбора на Евро-2020

Сборная Украины проведет матч против Португалии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В понедельник, 14-го октября, сборная Украины примет национальную команду Португалии в рамках отбора на Евро-2020. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский в 21:45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является Португалия. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу гостей с коэффициентом 2.21, а вот триумф подопечных Шевченко эксперты оценили в 3.30. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.35.

Напомним, матч Украина - Португалия состоится в понедельник, 14-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.