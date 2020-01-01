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Украина - Литва: где смотреть матч отбора на Евро-2020

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Сборная Украины примет Литву в рамках отбора на Евро-2020. Узнай, где можно посмотреть этот поединок в прямом эфире.
Украина - Литва: где смотреть
Украина - Литва: где смотреть
УАФ

В пятницу, 11-го октября, сборная Украины примет национальную команду Литвы в матче отбора на Евро-2020.

Поединок состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина - Литва? В Украине в прямом эфире этот поединок покажет телеканал Украина. Также трансляция и традиционная студия с экспертами и анализом поединка будет идти на телеканале Футбол 1.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Литва, которая начнется в 21:45.

Отметим, что букмекеры не сомневаются в победе “желто-синих“. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу подопечных Шевченко с коэффициентом 1.10, в то время как успех Литвы оценили в 25.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 9.70.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Литвы по футболу, Евро-2020, квалификация, отбор, футбол, где смотреть
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