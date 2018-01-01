Украина - Литва: прогноз и ставки букмекеров на матч отбора на Евро-2020

Сборная Украины проведет матч против Литвы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В рамках отбора на Евро-2020 сборная Украины проведет поединок против национальной команды Литвы. Встреча пройдет в Харькове на ОСК Металлист в пятницу, 11-го октября.

По мнению букмекеров, явным фаворитов в противостоянии являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу подопечных Шевченко с коэффициентом 1.10, в то время как успех Литвы оценили в 25.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 9.70.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, принимая ставки на “желто-синих“ с коэффициентом 1.06, а на соперника - 34.00. Ничью здесь оценили в 11.00.

Подобные котировки установили и эксперты из bet365: победа Украины - 1.083, победа Литвы - 26.00, ничья - 10.00.

Напомним, матч Украина - Литва состоится в пятницу, 11-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.