Лугано - Динамо Киев: где смотреть матч Лиги Европы

Киевское Динамо отправится в гости к швейцарскому Лугано в рамках группового этапа Лиги Европы. Узнай, где можно посмотреть этот поединок в прямом эфире.

В четверг, 3-го октября, киевское Динамо сыграет с швейцарским Лугано в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Санкт-Галлене (Швейцария) на стадионе АФГ Арена.

Где смотреть матч Лугано - Динамо? В Украине прямую трансляцию этого противостояния покажет телеканал Футбол 1.

Отметим также, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что ранее команды никогда не встречались в официальных матчах.

Напомним, букмекеры отдают небольшое предпочтение украинскому клубу. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Динамо с коэффициентом 2.37, в то время как на триумф Лугано установили коэффициент 3.15. Ничью здесь оценили в 3.35.